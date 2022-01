Wout van Aert che, dopo aver vinto due giorni fa E sono 7 in stagione perche, dopo aver vinto due giorni fa a Loenhout , si ripete anche a Baal nel primo GP del 2022. Questa volta è stata molto più dura, ma il belga è riuscito in una rimonta epica su Pidcock . E dire che van Aert aveva fatto di tutto per perderla tra cadute e scarpe cambiate...

Ad

L'incidente e la perdita di tempo ai box

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 17/12/2021 A 17:42

Non è andata tutto liscio in questa gara. Ma l'incidente che ho avuto è solo colpa mia, e il fatto che dovessi cambiare scarpe, è stata colpa mia. Ho perso molto tempo ai box, ma non mi sono arreso e ho combattuto per tornare in testa

Pidcock non se n'era accorto della scarpa...

Ho chiamato il direttore sportivo Jan Boven per avvisarlo di farmi trovare la scarpa pronta, ma l'ho fatto quando ormai eravamo arrivati ai box. Ciò ha permesso ai meccanici di ottenere una scarpa nuova velocemente, senza farlo vedere. Ho dovuto proseguire perché non è che potessi scavalcare le travi e andare direttamente ai box. Avevo questo problema con le scarpe, è un bene che Pidcock non se ne sia accorto perché avrebbe potuto approfittarne

Van Aert costretto a cambiare scarpa e Pidcock lo stacca ai box

La rimonta

Sono stato in grado di usare bene le mie forze in alcune parti del circuito e lì mi sono avvicinato sempre di più a Tom. È stato un percorso difficile, con fango molto appiccicoso. Sul tratto in salita ho dato il massimo nell'ultimo giro e ha funzionato. Poi c'erano i tratti a piedi e anche lì ho potuto guadagnare

Van Aert, rimonta clamorosa: recupera 20'' a Pidcock

E fra 24 ore c'è già Hulst

Con una buona alimentazione, una buona notte di sonno e un massaggio, spero di tornare in gara con buone gambe domani. Sarà un'altra gara difficile. È stata una settimana impegnativa, ma non vedo l'ora

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03