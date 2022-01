Wout van Aert anche se il rischio di perderla è stato altissimo. Ancora una prova immensa del belga che, colpevole di due-tre imprecisioni, però, rischiava di lasciare tutto a Pidcock, oggi Baal, van Aert era sotto di 20'' (tantissimo nel ciclocross), ma con perseveranza si è rifatto sotto per poi staccare il britannico proprio all'ultimo giro. Una prima tappa da urlo per questo 2022 (Aerts e Iserbyt, che oggi ha sorriso al corridore della Pauwels Sauzen-Bingoal che ha recuperato molto terreno in classifica. Ottimo 6° posto per Ben Turner, al debutto con la Ineos Grenadiers. E non finisce qui, perché fra 24 ore si riparte, questa volta in Chi vince il primo dell'anno... E questa vittoria non se la voleva far scappareanche se il rischio di perderla è stato altissimo. Ancora una prova immensa del belga che, colpevole di due-tre imprecisioni, però, rischiava di lasciare tutto a, oggi deciso più che mai . A due giri e mezzo dal termine dell'impegnativo e molto tecnico circuito di, van Aert era sotto di 20'' (tantissimo nel ciclocross), ma con perseveranza si è rifatto sotto per poi staccare il britannico proprio all'ultimo giro. Una prima tappa da urlo per questo 2022 ( guarde tutte le gare fino a febbraio ) che ci fa rizzare subito i capelli da quante emozioni abbiamo provato, nonostante l'assenza di van der Poel . Continua invece la lotta per la generale tra, che oggi ha sorriso al corridore della Pauwels Sauzen-Bingoal che ha recuperato molto terreno in classifica. Ottimo 6° posto per, al debutto con la Ineos Grenadiers. E non finisce qui, perché fra 24 ore si riparte, questa volta in Coppa del Mondo per la prova di Hulst.

Buon anno da van Aert! Cade, perde una scarpa, rimonta Pidcock e vince

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 1h04'22'' 2. Tom Pidcock 10'' 3. Eli Iserbyt 29'' 4. Toon Aerts 1'16'' 5. Michael Vanthourenhout 1'58'' 6. Ben Turner 2'13'' 7. Lars van der Haar 2'25'' 8. Jens Adams 2'44'' 9. Laurens Sweeck 2'48'' 10. Tom Meuusen 2'50''

Cronaca

Pidcock brucia tutti in partenza, mentre van Aert è più 'tranquillo' e si ritrova in 6a posizione alla prima curva. Ma il piano corsa di Pidcock è chiaro: togliersi da ruota tutti i rivali e dare già qualche problema a van Aert che, però, qualche curva più tardi, si rifà sotto. Si forma quindi un quartetto: Pidcock, van Aert, ma anche Iserbyt e Aerts interessati al discorso classifica. Terminato il primo giro, infatti, Aerts va a sprintare per i secondi di abbuono, ma occhio alle cadute. Van Kessel finisce faccia a terra nel fango e anche Aerts manda tutto alle ortiche, andando contro le barriere, venendo così raggiunto dal gruppetto Sweeck-Turner-van der Haar.

Spettacolare caduta di van Kessel: faccia nel fango, ma si rialza

Aerts va a sbattere in pieno contro le barriere: ririvi l'incidente

Iserbyt prova così un'accelerazione per non far rientrare Aerts e riesce nel suo intento. Van Aert, invece, non ha voglia di aspettare e cerca il primo tentativo di fuga, ma Pidcock non molla e anche Iserbyt torna nel gruppo di testa. Staccati di 21'' Aerts e Vanthourenhout. Quello era solo il primo tentativo e, al quarto giro, van Aert riesce a staccare Pidcock e tutti gli altri e andare, da solo, verso la vittoria. Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, diceva qualcuno, e alla prima curva tutto fango, van Aert finisce a terra. Pidcock riesce così a rientrare sul belga terminato il quarto giro.

Van Aert solo al comando, ma finisce a terra e Pidcock rientra

Van Aert costretto a cambiare scarpa e Pidcock lo stacca ai box

Il momento clou è nei box: van Aert è costretto a cambiare addirittura la scarpa sinistra e Pidcock ne approfitta per andarsene da solo. Al quinto giro, così, il britannico si ritrova con 20'' di vantaggio su van Aert che, nel mentre, viene raggiunto e superato da Iserbyt. Il corridore della Jumbo Visma non vuole perderla così e tenta l'impossibile rimonta.

Van Aert, rimonta clamorosa: recupera 20'' a Pidcock

Il motore del belga è di un'altra pasta e, in un giro, van Aert recupera tutto a Pidcock, per poi staccarlo all'ultimo giro, senza pietà. Vittoria fantastica di Wout che riesce a dare anche 10'' al corridore della Ineos Grenadiers: Iserbyt chiude il podio a 29'', guadagnando 47'' in classifica su Toon Aerts.

Van Aert, il momento in cui sorpassa Pidcock per la vittoria n° 7

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Toon Aerts 4h02'04'' 2. Eli Iserbyt 1'20'' 3. Michael Vanthourenhout 6'21'' 4. Wout van Aert 8'43'' 5. Corné van Kessel 8'49'' 13. Tom Pidcock 13'58''

