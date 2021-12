Woutvan Aert non c'è partita. Né per van der Poel, né per Pidcock, figurati se non c'è né uno né l'altro. Eppure, in questo Azencross di Loenhout, van Aert non è partito fortissimo, dovendo lasciar passare qualche corridore per capire 'bene' come muoversi in questo circuito. Nonostante i tanti tratti a piedi, che favoriscono uno come il belga, van Aert ha preferito restare in bici per non sprecare troppe energie e, come al solito, ha avuto ragione. Un primo tentativo di forcing l'ha provato al 4° giro, poi al 5° giro. Al terzo tentativo, nessuno è riuscito più ad inseguirlo e il corridore della Jumbo Visma ha alzato di nuovo le braccia al cielo. Un 6 su 6 che lascia poco spazio agli avversari e che lo lancia come Toon Aert prende il largo in classifica generale, mentre nel femminile c'è la Thibau Nys. Insomma, contronon c'è partita. Né per van der Poel, né per Pidcock, figurati se non c'è né uno né l'altro. Eppure, in questo, van Aert non è partito fortissimo, dovendo lasciar passare qualche corridore per capire 'bene' come muoversi in questo circuito. Nonostante i tanti tratti a piedi, che favoriscono uno come il belga, van Aert ha preferito restare in bici per non sprecare troppe energie e, come al solito, ha avuto ragione. Un primo tentativo di forcing l'ha provato al 4° giro, poi al 5° giro. Al terzo tentativo, nessuno è riuscito più ad inseguirlo e il corridore dellaha alzato di nuovo le braccia al cielo. Un 6 su 6 che lascia poco spazio agli avversari e che lo lancia come favorito numero 1 per il Mondiale , sempre se sarà presente visto che il belga ha più volte detto che potrebbe non partire per gli Stati Uniti per favorire l'inizio della stagione su strada . Non il massimo, considerando che anche van der Poel potrebbe saltare questa edizione a causa dei problemi alla schiena . Intanto,prende il largo in classifica generale, mentre nel femminile c'è la 13esima vittoria di Lucinda Brand . Occhio agli Under, con il ritorno alla vittoria di

Parte male, sbanda, ma vince sempre lui: 6 su 6 per van Aert

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 56'16'' 2. Michael Vanthourenhout 14'' 3. Toon Aerts 27'' 4. Corné van Kessel 41'' 5. Laurens Sweeck 54'' 6. Quinten Hermans 59'' 7. Felipe Orts Lloret 1'04'' 8. Tim Merlier 1'10'' 9. Vincent Baestaens 1'17'' 10. Toon Vandebosch 1'25'' 14. Eli Iserbyt 1'41''

Cronaca

Non c'è van der Poel, ma c'è suo fratello David che brucia tutti in partenza. Alle sue spalle Iserbyt e van Aert, che parte tutto sommato bene dalla quarta fila. Il belga, però, è un po' prudente, forse troppo, e perde subito qualche posizione, ritrovandosi 8° alla curva successiva. Nel gruppo di testa, invece, rimontano Tim Merlier, Sweeck e Toon Aerts.

Le carte si rimescolano però al secondo giro e c'è una nuova testa della corsa. Sweeck prende un po' di vantaggio con Quinten Hermans, e riesce a rientrare anche van Aert. Iserbyt e Toon Aerts sono costretti ad inseguire. Al terzo giro, ecco il primo tentativo di van Aert di andare in fuga, ma Sweeck e Hermans non vogliono lasciarlo andare così tanto facilmente e, su di loro, si riporta anche Vanthourenhout dalle retrovie. Sempre dietro Aerts, peggio Iserbyt dopo un piccolo incidente in zona box. Van Aert cerca il forcing al 5° giro, Hermans e Sweeck non ci sono più, ma c'è proprio Vanthourenhout che rientra dopo una piccola sbandata dello stesso van Aert in curva.

La fuga, però, è nell'aria e nel finale del 5° giro, van Aert piazza una nuova fiammata, quella decisiva. Questa volta Vanthourenhout non riesce più ad inseguirlo e anche lui deve alzare bandiera bianca. Occhio, intanto, alla rimonta di Aerts che in un colpo solo riprende Sweeck, Hermans e van Kessel, cercando una posizione sul podio, mentre Iserbyt naufraga oltre la top 10. Inizia l'ultimo giro e van Aert conta 24'' di vantaggio su Vanthourenhout e 33'' su Aerts 3°. Le posizioni non cambieranno più: van Aert vince l'ennesimo cross di questa stagione, mentre Aerts guadagna - e tanto - su Iserbyt in classifica.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Toon Aerts 2h56'41'' 2. Eli Iserbyt +2'02'' 3. Corné van Kessel +4'50'' 4. Michael Vanthourenhout +5'24'' 5. Tom Meeusen +8'05'' 10. Wout van Aert +9'49''

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+, il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell'intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

