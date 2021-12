Wout van Aert. A Santo Stefano aveva conquistato Azencross odierno si era ritrovato addirittura all'8° posto nel primo giro, ma poi - di forza - si è lasciato tutti alle spalle portando a casa il sesto successo (su 6) di questo inizio di stagione. Sarebbe un vero peccato se lasciasse il Mondiale a qualcun altro visto Un'altra vittoria per. A Santo Stefano aveva conquistato la tappa di Zolder , questa volta ha debuttato nel circuito dello X2O Trofee con il medesimo risultato: una vittoria senza storie a Loenhout . E dire che durante l'odierno si era ritrovato addirittura all'8° posto nel primo giro, ma poi - di forza - si è lasciato tutti alle spalle portando a casa il sesto successo (su 6) di questo inizio di stagione. Sarebbe un vero peccato se lasciasse il Mondiale a qualcun altro visto la possibile assenza di van der Poel

Van Aert batte Lukaku: è lui lo sportivo belga dell'anno

Ad

Ciclocross Van Aert non ha rivali: vince a Loenhout e fa 6 su 6 3 ORE FA

Cosa è successo in avvio di gara?

Peccato che al pubblico non sia stato permesso di essere qui oggi. Qui è sempre pieno. Partenza lenta? Ho spinto in partenza, ma ho cercato di andare nel modo più 'economico' possibile. Il vento soffiava piuttosto forte e se vai a tutta velocità, non sei poi in grado di arrivare in una buona condizione a fine gara. È andata bene, soprattutto nei tratti fangosi

Cosa succederà nelle prossime gare?

Sta andando davvero bene. Devo assicurarmi di superare bene le prossime gare, soprattutto in vista dei campionati nazionali belgi. Ci sono ancora alcune gare in poco tempo, sono ravvicinate tra di loro, ma mi sto divertendo

Il podio di Loenhout: van Aert e gli altri con le paperelle

Rivivi la tappa di Loenhout (Contenuto Premium)

Premium Ciclo-Cross Trofee Veldrijden | Loenhout 01:18:01 Replica

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Mondiali a rischio per van der Poel: "Se ce la faccio bene, se no..." IERI A 01:05