Ciclocross

Coppa del Mondo - Alvarado: "Delusa per il 2° posto? Ho perso la volata, ma sono sul podio"

COPPA DEL MONDO - Dopo un anno difficile, la Alvarado riparte col piede giusto sfiorando la vittoria a Waterloo, nella prima tappa di Coppa del mondo. La neerlandese viene sconfitta dalla van Empel in volata, ma non c'è spazio per la delusione. Prima tappa e prima podio, non male per la ciclista dell'Alpecin.

00:01:08, 28 minuti fa