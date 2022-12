Wout van Aert ripartire. Ad Anversa si rivederà infatti il corridore belga che non partecipava ad un cross dal 9 gennaio scorso, quando vinse il titolo Hoogerheide. Dopo il debutto di Pidcock e quello di van der Poel vittorioso a Hulst , tocca anche aripartire. Ad Anversa si rivederà infatti il corridore belga che non partecipava ad un cross dal 9 gennaio scorso, quando vinse il titolo di campione nazionale belga di ciclocross. Eccolo che WVA riparte ed è pronto a nuove sfide, soprattutto con VDP visto che i due si sono incrociati poche volte nella passata stagione (sia su strada che nel cross). Solo due gare, in comune, nel cross prima dell'infortunio di van der Poel; giusto qualche Classica, ma non tutte visto che van Aert ha avuto il covid, e poi il Tour de France anche VDP non è andato oltre la 10a tappa . Ora si rivedono, l'uno contro l'altro. Una serie di duelli ( ecco tutte le sfide già programmate ), con entrambi che punteranno al Mondiale di

1) Che van Aert sarà al debutto?

Ad

"Ho solo un grande obiettivo, vincere il Mondiale”. Queste le parole di van Aert prima del debutto nel cross. La volontà del belga è di tornare ad essere Campione del mondo, cosa che non gli capita dal 2018. Queste tappe sono solo un avvicinamento verso il 5 febbraio e van Aert sarebbe anche ben disposto a lasciare qualcosa per strada per arrivare all'obiettivo finale. Detto questo, arriva invece alla tappa di Anversa con grande voglia e grinta e sarà già in grado di battagliare con van der Poel e Pidcock.

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 23/11/2022 ALLE 02:16

Van Aert il distruttore: 9 vittorie su 10, è campione del Belgio

2) Ma come sta van der Poel dopo la botta?

Questa è una vera domanda, alla vigilia della sfida tra i due giganti del ciclocross. Sì, perché rischia di non esserci sfida vera dopo l'incidente avuto da van der Poel nella tappa di Boom (nel Superprestige). Il neerlandese è finito a terra, trascinando con sé Pidcock che l'ha preso. Escoriazioni e contusioni a spalla e ginocchio per van der Poel che ha comunque finito la corsa. Ma avrà la condizione necessaria per battere uno come van Aert?

Van der Poel, che paura! Cade, butta giù Pidcock e rischia di essere investito

3) E se Pidcock fosse il terzo che gode tra i due litiganti?

Tra un van der Poel che non può essere al 100% dopo le botte di Boom, e un van Aert che non può essere al 100% perché è alla prima stagionale, non sarebbe così strano vedere Pidcock sul gradino più alto del podio. Il britannico proverà a sfruttare ogni tipo di chance per centrare una vittoria che sarebbe sicuramente prestigiosa (non ha mai vinto con in gara sia van Aert che van der Poel). Detto questo, al netto di tutto, se uno degli altri due dovesse essere in forma smagliante, Pidcock non avrebbe scampo.

Pidcock fa boom! Van der Poel cade e finisce a 3 minuti: rivivi l'arrivo

4) Quale sarà l'impegno van Aert nella stagione di ciclocross?

Domanda che ci siamo posti anche con van der Poel settimana scorsa. Per van Aert ha una valenza ancor più grande visto che il belga, lo scorso anno, partecipò solo a 10 cross e poi andò via il 9 gennaio. WVA voleva dedicarsi totalmente al ciclismo su strada e non voleva “perdere tempo” con trasferte negli Stati Uniti. I tanti puristi si arrabbiarono con lui, vedi Sven Nys che rispose dicendogli: “non meriti certi palcoscenici del cross”. Nys, ahimé, se ne farà una ragione perché tutti hanno obiettivi diversi durante la stagione... Ma in questa annata, van Aert vuole vincere il Mondiale di cross e cercherà di fare più tappe possibili, proprio come avvicinamento all'appuntamento del 5 febbraio.

Van Aert, il momento in cui sorpassa Pidcock per la vittoria n° 7

5) Quanti e quali saranno i confronti van Aert vs van der Poel

van Aert impegnato nella tappa italiana della Coppa del Mondo, training camp in Spagna per programmare la stagione su strada. Dopo Anversa, quindi, i due si affronteranno nuovamente a Mol, prima di Natale, per l'Exact Cross. Poi lunga sfilza di sfide tra loro due: il 26 dicembre a Gavere, il 27 a Zolder, il 28 a Diegem e il 30 a Loenhout. Insomma, ci terranno compagnia durante le feste. Si conoscono le date di dicembre sia per WVA che per VDP. E, purtroppo, non vedremoimpegnato nella tappa italiana della Coppa del Mondo, quella di Vermiglio in Val di Sole , visto che il belga sarà con la Jumbo Visma in unin Spagna per programmare la stagione su strada. Dopo Anversa, quindi, i due si affronteranno nuovamente a Mol, prima di Natale, per l'Exact Cross. Poi lunga sfilza di sfide tra loro due: il 26 dicembre a Gavere, il 27 a Zolder, il 28 a Diegem e il 30 a Loenhout. Insomma, ci terranno compagnia durante le feste.

Van Aert fa il vuoto già al secondo giro: van der Poel e Pidcock ko

Ciclocross Da Anversa a Loenhout: tutti i duelli tra van Aert e van der Poel 22/11/2022 ALLE 22:48