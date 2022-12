Ciclocross

Coppa del Mondo - Fem van Empel fa 10 in stagione: rivivi il sorpasso su Puck Pieterse e l'arrivo di Dublino

COPPA DEL MONDO - E sono 10 le vittorie in stagione per Fem van Empel, incluse 6 successi in Coppa del Mondo. La crossista neerlandese aumenta così il suo vantaggio sulle rivali in classifica generale: battuta la Pieterse che ha subito il sorpasso proprio all'ultima curva. Sul podio di giornata la Betsema.

00:01:06, 43 minuti fa