Ciclocross

Coppa del Mondo - Fem van Empel vince il duello con Puck Pieterse: che sfida, gli highlights

COPPA DEL MONDO - È ancora una volta sfida tutta in salsa neerlandese e, ancora una volta, è sfida tra le giovani. Sul tecnico, però, Fem van Empel ha qualcosa in più e conquista il 6° successo in questa edizione di Coppa del Mondo, la 10a stagionale.

00:02:40, 32 minuti fa