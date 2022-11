Ciclocross

Coppa del Mondo - Grande equilibrio a Beekse Bergen, ma in volata Sweeck li travolge tutti: rivivi l'arrivo

COPPA DEL MONDO - Seconda vittoria consecutiva per Laurens Sweeck che, dopo aver vinto a Niel sull'impegnativo tracciato del Jaarmarktcross, conquista anche la tappa di Bergen in Coppa del Mondo. Ed è la seconda vittoria consecutiva in Coppa, con Sweeck che si porta a -4 dalla vetta della classifica occupata da Iserbyt. Giornata non brillantissima per il corridore della Pauwels che fa comunque 5°.

00:01:01, 7 minuti fa