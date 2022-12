Ciclocross

Coppa del Mondo - La rimonta è completa per van Aert e Pidcock: raggiunto Iserbyt

COPPA DEL MONDO - Due giri a tutta per Iserbyt che prova ad anadare in fuga sul tracciato ghiacciato di Dublino per far fuori Sweeck. Wout van Aert e Tom Pidcock, però, riescono a rimontare senza problemi sulla testa della corsa.

00:00:34, 8 minuti fa