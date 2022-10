Ciclocross

Coppa del Mondo - Laurens Sweeck: "Contento per il podio? Io sono venuto qui per vincere"

COPPA DEL MONDO - Dopo il 2° posto di Waterloo alle spalle di Eli Iserbyt, Sweeck si dice deluso per questo piazzamento perché sperava di lottare per la vittoria. Ma l'incidente avuto al primo giro lo ha penalizzato e non ha avuto più le gambe per seguire il connazionale.

00:01:02, un' ora fa