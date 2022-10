Ciclocross

Coppa del Mondo - Lucinda Brand: "Mi sono mancate le gambe, ma non sono ancora al top della condizione"

COPPA DEL MONDO - Lucinda Brand si piazza solo al 3° posto alle spalle di van Empel e Alvarado, ma la ciclista neerlandese ammette di non avere avuto la condizione necessaria per poter sfidare le avversarie per la vittoria di questa prima tappa.

00:01:29, 19 minuti fa