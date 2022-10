Ciclocross

Coppa del Mondo - Lucinda Brand scoppia nel finale, vince la van Empel sulla Alvarado a Waterloo

COPPA DEL MONDO - A Waterloo si apre la Coppa del Mondo femminile con il successo di Fem van Empel che ottiene la sua terza vittoria in carriera tra le élite in CDM dopo i successi dello scorso anno a Val di Sole e Flamanville. La van Empel batte la Alvarado in volata, scoppia invece la campionessa europea Lucinda Brand nelle ultime curve.

00:02:22, 31 minuti fa