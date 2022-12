Ciclocross

Coppa del Mondo - Mathieu van der Poel il superbo: straccia van Aert e tutti gli altri ad Anversa, rivivi l'arrivo

COPPA DEL MONDO - Primo confronto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nella stagione di ciclocross. In quel di Anversa non c'è stata partita in realtà, con l'olandese che è andato in fuga al secondo giro per non essere più ripreso. E sono già due le vittorie per VDP in questa annata. Van Aert si accontenta del 2° posto davanti a Vanthourenhout.

00:00:57, 16 minuti fa