Ciclocross

Coppa del Mondo - Mathieu Van der Poel straripante al debutto! Pidcock ko: rivivi la sua cavalcata ad Hulst

COPPA DEL MONDO - Pidcock aveva appena vinto la sua prima corsa, ma neanche 24 ore dopo ecco che van der Poel azzera tutti i valori in campo. Grande ritorno al cross per il VDP che non vinceva dal 31 gennaio 2021, quando conquistò il suo ultimo Mondiale. Riparte da Hulst e riparte subito con una grande vittoria in Coppa del Mondo.

00:01:01, 34 minuti fa