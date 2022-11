Ciclocross

Coppa del Mondo - Noooo van Empel! Scatta in testa, poi cade e rompe il cambio: gara compromessa

COPPA DEL MONDO - Grandissimo ritorno di Fem van Empel che balza in testa dopo aver sorpassato Puck Pieterse che era partita alla grande. Nella discesa tutta in curva, però, la leader della classifica generale finisce a terra contro le barriere. La neerlandese rompe anche il cambio e deve andare a piedi ai box per cambiare la bici.

00:01:18, 17 minuti fa