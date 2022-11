Ciclocross

Coppa del Mondo - Pidcock, il primo duello con van der Poel è un disastro! Torna ai box a piedi dopo aver rotto la ruota

COPPA DEL MONDO - Dopo aver vinto a Kortrijk, nel Superprestige, Pidcock non riesce a ripetersi anche in Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel aveva sicuramente più benzina e, nel finale, il britannico ha anche rotto il tubolare in seguito ad una caduta. Non è riuscito a finire la gara, dovendo riportarsi ai box a piedi, bici in spalla.

00:01:30, 7 minuti fa