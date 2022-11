Tutti i debutti di van der Poel nel cross

Ad

Stagione* Piazzamento 2021 1° 2020 2° 2019 1° 2018 1° 2017 1° 2016 1° 2015 3° 2014 1°

Ciclocross Van der Poel è una furia al debutto: manda al bar Pidcock e torna alla vittoria UN' ORA FA

*tra gli élite

Van der Poel si ribalta da solo! Aveva rimontato tutti e boom: che botta!

E dire che VDP non vinceva da parecchio nel cross. L'ultimo successo era datato 31 gennaio 2021, quando conquistò il Mondiale di Overijse. Il quarto Mondiale della carriera. Con quell'appuntamento era finita la stagione 2020/2021, ma van der Poel non c'è praticamente mai stato nella annata 2021/2022. Solo due gare, di cui solo una portata al termine. Quella di Dendermonde in cui si piazzò 2° alle spalle di Wout van Aert. Sono passati ben 665 giorni, quindi, dal suo ultimo hurrà.

E aggiorniamo anche il contatore delle vittorie di van der Poel in carriera. Con il successo di Hulst fanno 143, se contiamo - ovviamente - solo quelle del cross. In Coppa del Mondo, invece, sono 28 le vittorie del neerlandese da quando ha debuttato tra gli élite.

Pidcock, il primo duello con van der Poel è un disastro! Torna ai box a piedi

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 23/11/2022 ALLE 02:16