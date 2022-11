Ciclocross

Coppa del Mondo - Puck Pieterse: "È stata una gara folle, ho preso dei rischi in avvio"

COPPA DEL MONDO - Grande prestazione di Puck Pieterse che ha centrato la sua prima vittoria in carriera da élite in Coppa del Mondo. Messe in fila le altre giovani Fem van Empel e Shirin van Anrooij. Una gara folle ha detto la neerlandese.

00:00:34, un' ora fa