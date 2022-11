Ciclocross

Coppa del Mondo - Puck Pieterse regina del fango: prima vittoria in Coppa del mondo da élite per lei

COPPA DEL MONDO - Prima vittoria nella categoria élite, in Coppa del Mondo, per Puck Pieterse. È il periodo delle "prime volte": settimana scorsa era capitato a Shirin van Anrooij, questa volta è toccato all'altra 2002 Puck Pieterse dell'Alpecin Deceuninck. 2° posto per Fem van Empel che resta comunque leader della classifica generale dopo la tappa di Overijse.

00:01:04, un' ora fa