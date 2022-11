Ciclocross

Coppa del Mondo - Puck Pieterse: "Sono partita fortissima, poi van Empel è caduta e ho controllato"

COPPA DEL MONDO - Seconda vittoria consecutiva per Puck Pieterse che, dopo il successo di Overijse, dove aveva vinto per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo, la neerlandese fa il bis. Lei, però, è molto onesta e dice che il momento decisivo è stato quando la van Empel è caduta e ha perso terreno a causa della rottura del cambio.

00:01:00, 13 minuti fa