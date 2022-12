Ciclocross

Coppa del Mondo - Sembrano gli autoscontri: 360 di Wout van Aert che non cade per miracolo a Dublino

COPPA DEL MONDO - Aveva appena preso la testa della corsa con Pidcock ma, in uscita dai box, van Aert scivola e fa un bel 360. Perde il controllo della bici ma, per sua fortuna, riesce a non cadere.

00:00:36, 5 minuti fa