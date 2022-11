Ciclocross

Coppa del Mondo - Shirin van Anrooij: "Era dall'inizio della stagione che cercava una vittoria così"

COPPA DEL MONDO - Prima vittoria in carriera in Coppa del mondo per Shirin van Anrooij che dopo essere stata competitiva ad altissimi livelli tra questa e la passata stagione, può finalmente alzare le braccia al cielo in una gara così importante. Non male per una 2002. La van Anrooij spiega anche l'impatto che ha avuto Nys su questa vittoria, con i suoi consigli da bordo strada.

00:01:50, 27 minuti fa