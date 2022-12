Ciclocross

Coppa del Mondo - Solo 3° Pidcock dietro a Sweeck che allunga in testa alla generale: Iserbyt ko

COPPA DEL MONDO - Alle spalle di un immenso Wout van Aert, al 2° posto si issa Laurens Sweeck che prende altri punti preziosi per la sua Classifica di Coppa del Mondo. Solo terzo posto invece per Pidcock che, nei momenti di difficoltà di van Aert, aveva provato ad accelerare per andare in fuga.

00:00:47, 40 minuti fa