Ciclocross

Coppa del Mondo - Sweeck: "È la mia miglior stagione in carriere? E non sono ancora al 100%"

COPPA DEL MONDO - Due vittorie in due giorni per Sweeck e, soprattutto, seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo per il crossista della Crelan che si porta a -4 dalla vetta occupata da Iserbyt. È uno Sweeck totalmente diverso rispetto alle ultime stagioni, quando faceva da gregario alla Pauwels. E dire, parola dello stesso belga, non è ancora al 100%.

00:02:00, un' ora fa