Jaarmarktcross, nell'ultima tappa del Superprestige, Sweeck vince ancora e fa due di fila anche in Coppa del Mondo. Il belga aveva vinto a Maasmechelen, a fine ottobre, e si ripete anche a Beekse Bergen con una gara di intelligenza. Anche a causa di problemi alla bici, infatti, Sweeck è sempre rimasto lì in testa, ma senza strafare. Il ritmo non era altissimo nonostante la voglia di partire van der Haar e Nieuwenhuis: Sweeck è rimasto guardingo ed è rientrato a caccia della vittoria anche Iserbyt che paga ancora un van der Haar impossibilitato a mettergli la bici davanti. In classifica resta davanti Iserbyt, di quattro punti, ma questo Sweeck continua a brillare... In attesa del ritorno dei grandi, con Pidcock che Dopo il fantastico successo sul circuito divince ancora e fa due di fila anche in Coppa del Mondo. Il belga aveva vinto a, a fine ottobre, e si ripete anche acon una gara di intelligenza. Anche a causa di problemi alla bici, infatti, Sweeck è sempre rimasto lì in testa, ma senza strafare. Il ritmo non era altissimo nonostante la voglia di partire van der Haar e Nieuwenhuis: Sweeck è rimasto guardingo ed è rientrato a caccia della vittoria ancheche paga ancora un malessere fisico post Europeo . Nel finale, però, è venuta fuori la condizione di Sweeck che è una delle belle sorprese di questo inizio di stagione. L'attacco finale è stato portentoso, conimpossibilitato a mettergli la bici davanti. In classifica resta davanti Iserbyt, di quattro punti, ma questo Sweeck continua a brillare... In attesa del ritorno dei grandi, conche ripartirà il 19 a Merksplas

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Laurens Sweeck 57'36'' 2. Lars van der Haar st 3. Michael Vanthourenhout +2'' 4. Joris Nieuwenhuis +3'' 5. Eli Iserbyt +4'' 6. Felipe Orts Lloret +17'' 7. Niels Vandeputte +20'' 8. Ryan Kamp +21'' 9. Vincent Baestaens +29'' 10. Jens Adams +30'' 31. Lornzo Masciarelli +2'56''

Ciclocross Quando tornano van der Poel, van Aert e Pidcock? Le date IERI ALLE 02:41

Cronaca

Pronti via e, al primo giro, c'è una prima scrematura del gruppo con Sweeck, Vanthourenhout e van der Haar che prendono un po' di margine su tutti gli altri. Iserbyt compreso, che non è protagonista di una grande partenza. C'è però chi riesce a rientrare, vedi Joris Nieuwenhuis che riesce a riportarsi sul terzetto di testa. Anche Iserbyt, però, effettua una grande rimonta nonostante una caduta nei primi giri. Il ritmo, davanti, non è clamoroso e così il crossista della Pauwels Sauzen Bingoal recupera ben 15'' di ritardo. Neanche il tempo di rientrare, però, che Iserby va giù in curva riperdendo la testa della corsa.

Pazzesco Iserbyt! Fa la rimonta impossibile, rientra e cade di nuovo

Tutti provano una fiammata, ma nessuno riesce ad andare. Si rivede anche Sweeck che aveva litigato un po' con la sua bici, ma restano in 4 a giocarsi la vittoria di tappa con Iserbyt appena dietro. Ci riprova anche van der Haar ma, alla fine, è Sweeck a prendere la leadership del gruppetto di testa nell'ultimo giro. Ecco che è proprio il crossista della Crelan a piazzare l'attacco vincente in uscita dall'ultimo tratto di fango, anticipando la volata. Van der Haar si piazza al 2° posto davanti a Vanthourenhout. Iserbyt è 5°: resta in testa alla classifica generale, ma Sweeck sta tornando...

La classifica dopo 5 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 166 2. Laurens Sweeck 162 3. Michael Vanthourenhout 119 4. Lars van der Haar 115 5. Niels Vandeputte 96

Rivivi la 5a tappa della Coppa del Mondo On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclo-Cross Beekse Bergen | Prova maschile 01:29:55 Replica

Ciclocross Persico pronta per la stagione: "Il cross mi aiuta tanto per la strada" 11/11/2022 ALLE 02:00