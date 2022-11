Ciclocross

Coppa del Mondo - Van der Poel: "Felicissimo per la mia condizione, ho solo commesso qualche errore tecnico"

COPPA DEL MONDO - Ecco le prime parole di Mathieu van der Poel dopo il successo del neerlandese ad Hulst, nella 7a tappa di Coppa del Mondo. Van der Poel batte Pidcock, che però non ha concluso inoltre la sua prova per incidente meccanico. VDP non vinceva dal 31 gennaio 2021.

00:01:31, 31 minuti fa