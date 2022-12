Ad Anversa c'è stato il primo vero duello della stagione tra, anche se non c'è stata sfida in realtà. Il neerlandese ha avuto la meglio, vincendo la seconda gara consecutiva in Coppa del mondo dopo il successo a Hulst di una settimana fa, con una fuga dal 2° giro in poi. Van Aert non è riuscito a tenere il passo del, tra virgolette normale visto che il belga rientrava solo oggi a correre. Van der Poel, al contrario, è stato disumano nonostante la brutta botta patita a Boom il giorno prima.si prende l'ultimo posto del podio davanti a, con il crossista della Crelan che si porta a +6 su Iserbyt in classifica.