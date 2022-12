Ciclocross

Coppa del Mondo - Van Empel torna alla vittoria: Pieterse ko, rivivi l'arrivo

COPPA DEL MONDO - Dopo tre secondi posti consecutivi in Coppa del Mondo, Fem van Empel ritrova il successo in quel di Anversa. La neerlandese ha messo in fila le connazionali Puck Pieterse e Shirin van Anrooij. La prima italiana è Francesca Baroni che chiude al 19° posto. Per la van Empel sono 9 vittorie su 13 in stagione.

00:01:12, 39 minuti fa