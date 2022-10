Ciclocross

Coppa del Mondo - Van Empel: "Volevo attaccare, ma la Brand mi ha anticipato.... Poi ho vinto in volata"

COPPA DEL MONDO - La van Empel spiega l'evoluzione della corsa e quello che era il suo piano iniziale, ovvero quello di attaccare nell'ultimo giro per far fuori le rivali rimaste in corsa. Ci ha messo lo zampino la Brand, ma poi la van Empel è riuscita comunque a vincere in volata.

00:01:15, 20 minuti fa