Ciclocross

Coppa del Mondo - Vanthourenhout: "È stata dura tenere su Pidcock nei tratti in salita, ma sui tratti tecnici..."

COPPA DEL MONDO - Dopo aver vinto l'Europeo, Vanthourenhout si guadagna anche la splendida vittoria nel cross di Overijse, sesta tappa di Coppa del Mondo. E che sfida che ha inscenato il belga che ha battuto Tom Pidcock al debutto in stagione in Coppa. Che fatica per tenergli sui tratti in salita, ma Vanthourenhout ha svelato il segreto del suo successo: "Sono andato meglio nei tratti tecnici".

00:00:55, 19 minuti fa