van der Poel. Messa così sembra una brutta giornata per Wout van Aert che, al debutto in stagione, è invece contento per quanto fatto ad Anversa, nell'ottava Una brutta caduta e un 2° posto dietro a. Messa così sembra una brutta giornata perche, al debutto in stagione, è invece contento per quanto fatto ad, nell'ottava tappa di Coppa del Mondo . Il belga ha ammesso che in questo momento specifico era quasi impossibile lottare con van der Poel oltre al fatto di dover migliorare su qualche fondamentale dopo un lungo periodo di stop. Ma, afferma WVA, cercherà di vincere uno dei tanti duelli con VDP durante il periodo natalizio ( tutte le sfide tra i due ).

Con questo van der Poel ho capito che lottavo per il 2° posto

Ad

Come al solito ho fatto un giro super veloce però devi essere al meglio per continuare così. Ho capito molto presto che il ritmo di van der Poel fosse troppo per me. Errori? Una volta sono caduto sulle tavole, è stato un peccato. Non mi sono allenato tanto su questo fondamentale, sarà per le prossime settimane. Ho avuto il controllo per il resto della gara. Ho guidato un po' sotto il mio limite proprio per evitare errori. Ma Mathieu è andato troppo veloce. Ho subito capito che dovevo concentrarmi sul 2° posto

Ciclocross Van der Poel implacabile ad Anversa: van Aert si inchina al debutto 8 ORE FA

Van Aert, ben tornato nel cross! Il belga si ribalta sulle tavole

Voglio una vittoria nel periodo natalizio

Mi sento molto meglio del previsto. Il mio ritmo era molto costante e questo è positivo. Ora devo costruirlo. Ho cinque, sei settimane di allenamento nelle gambe. Aggiungi altre cinque o sei settimane e sarò un atleta diverso. Ora mi allenerò duramente nelle prossime settimane per competere per una vittoria durante il periodo natalizio

Van Aert è il primo dei terrestri: perde più di 20'' da van der Poel

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 23/11/2022 ALLE 02:16