Ciclocross

Coppa del Mondo - Wout van Aert, sei uno spettacolo! Rimonta tutti e vince a Dublino: rivivi l'arrivo

COPPA DEL MONDO - Non c'è Mathieu van der Poel, ma van Aert ha fatto qualcosa di magico a Dublino nell'inedita tappa irlandese di Coppa del mondo. Rimonta tutti nonostante qualche errore di troppo: scivola con un 360, resta in piedi ma dopo resta senza bici per colpa di uno striscione che gli si infila tra i raggi. Poi rimonta tutti e vince: primo successo stagionale per il belga.

00:00:42, 36 minuti fa