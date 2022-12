Mathieu van der Poel e Wout van Aert, Amsterdam Cross Competition, un cross aperto a tutti, anche a corridori Under 23 e juniores. Ad iscriversi, a sorpresa, c'è stato anche Dylan Groenewegen, corridore della BikeExchange Jayco, che voleva già cominciare a mettere nelle gambe un po' di fatica. Era, ovviamente, il corridore più famoso di quel cross, ma non è stato lui a trionfare. A vincere è stato un 15enne... Nel week end c'è stato il primo, attesissimo, duello tra vinto dal neerlandese ma nei giorni scorsi sono stati diversi i cross ad essere disputati in tutta Europa. Ci sono anche quelli dei circuiti minori ed ad Amsterdam è andato in scena l', un cross aperto a tutti, anche a corridori Under 23 e juniores. Ad iscriversi, a sorpresa, c'è stato anche, corridore della BikeExchange Jayco, che voleva già cominciare a mettere nelle gambe un po' di fatica. Era, ovviamente, il corridore più famoso di quel cross, ma non è stato lui a trionfare. A vincere è stato un 15enne...

Per Groenewegen era la prima corsa stagionale, s'intende, ma Michiel Mouris ha fatto qualcosa di straordinario andando a vincere la tappa di Amsterdam davanti ad un professionista. A completare il podio, tra l'altro, il fratello maggiore di Michiel Mouris, Wessel Mouris. Un qualcosa comunque di incredibile, che ha preso di sorpresa anche Groenewegen...

Ad

Le parole di Groenewegen

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 23/11/2022 ALLE 02:16

Mi sono allenato bene. In qualsiasi gara cerchi di fare del tuo meglio, ma se c’è qualcuno più forte di te, allora così sia. Ho pur sempre vinto un mazzo di fiori. Mi è sfuggito il futuro van der Poel, anche se è presto per dirlo. Il ragazzo ha del talento, per lui è il momento di impegnarsi seriamente in questo sport. [Dylan Groenewegen a NH News]

Chi è Michiel Mouris

Scherzi a parte, Michiel Mouris è davvero un talento in erba che sta emergendo nelle gare di cross e su strada a livello giovanile (è stato campione nazionale neerlandese Under 14). Ha dovuto però fermarsi ad inizio 2022 per problemi cardiaci che, per fortuna, è riuscito a risolvere. Gli addetti ai lavori affermano che sia un grande talento e che possa, fra qualche anno, essere uno dei nomi della nuova generazione di fenomeni in arrivo dai Paesi Bassi. Un nuovo van der Poel appunto.

È stato molto speciale battere Dylan Groenewegen. All'inizio sono stato alle sue spalle, perché Dylan guida molto velocemente, ovviamente. Sulle parti tecniche sono sempre andato davanti e sono riuscito a creare poi un gap prima del finale. [Michiel Mouris a NH News]

Van Aert, ben tornato nel cross! Il belga si ribalta sulle tavole

Non era la prima volta per Groenewegen

Non era, comunque, la prima volta che Groenewegen si esibiva in una gara di cross, anche se questa era poco più che una kermesse. Il velocista neerlandese ha però gareggiato, qualche anno fa, sia nella categoria Under 23 che nella categoria juniores, specializzandosi però poi nel ciclismo su strada senza diventare un professionista anche nel cross. L'ultima gara ufficiale disputata resta il campionato nazionale neerlandese Under 23 del 2014 in cui chiuse 17°. Vinse Mathieu van der Poel davanti al fratello David van der Poel e Mike Teunissen.

Van der Poel accelera al 2° giro: il momento in cui si lascia alle spalle van Aert

Ciclocross Da Anversa a Loenhout: tutti i duelli tra van Aert e van der Poel 22/11/2022 ALLE 22:48