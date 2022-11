Ciclocross

Europei Namur - Che assolo di Vanthourenhout! Il belga è Campione d'Europa: rivivi l'arrivo

EUROPEI - Primo successo in carriera agli Europei per Michael Vanthourenhout che vince la sfida contro Lars van der Haar. Il belga è caduto solo in un'occasione, contro le tre cadute del neerlandese che ha rimediato anche una foratura. Terzo posto per Laurens Sweeck, mentre Iserbyt non ha nemmeno finito la corsa, ritirarosi dopo un solo giro.

00:01:09, 29 minuti fa