Ciclocross

Exact Cross - Dominio della van Alphen tra le donne, Francesca Baroni 13a: rivivi l'arrivo

EXACT CROSS - Senza le big impegnate nella trasferta di Dublino, per la Coppa del mondo, ne approfitta Aniek van Alphen che coglie il suo secondo successo in 8 giorni dopo la vittoria a Boom di settimana scorsa, nel Superprestige. Per la neerlandese è la terza vittoria da élite. La migliore delle italiane è Francesca Baroni che chiude al 13° posto.

00:01:13, 11 minuti fa