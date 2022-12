Ciclocross

Exact Cross - Senza van der Poel e van Aert è Gerben Kuypers a prendersi la scena: rivivi l'arrivo

EXACT CROSS - Van der Poel è in "pausa" perché impegnato nel training camp con l'Alpecin Deceuninck, mentre van Aert e Pidcock sono a Dublino per la prossima tappa di Coppa del Mondo. Ecco che la sfida ad Essen è per i crossisti giovani e con voglia di vincere. A conquistare questa tappa è il classe 2000 Gerben Kuypers che batte Jens Adams e Emiel Verstrynge.

00:00:59, 21 minuti fa