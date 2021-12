Ciclocross

Ethias Cross - 17 anni e 78 giorni: Zoe Bäckstedt (figlia di Magnus) vince già tra le grandi, rivivi la sua vittoria

CICLOCROSS - In Belgio, in questo 2021, è diventata campionessa del mondo in linea tra le juniores e ha preso l'argento a cronometro nella stessa categoria. Anche a cross se la cava, diciamo così. Zoe Bäckstedt, figlia del grande Magnus, trova la sua prima vittoria da élite nel cross femminile a 17 anni e 78 giorni.

00:03:14, un' ora fa