Valentina Corvi che mette al collo Davide Toneatti si è piazzato al 4° posto tra gli Under23, con Samuele Leone e Tommaso Bergagna che concludono la prova rispettivamente 15° e 16°. Vicina al podio anche Sara Casasola, che conclude quinta tra le professioniste, seguita poi da Rebecca Gariboldi 12a, nella Gioele Bertolini che arriva a 3’33” in 12a posizione in un pazzo cross Un weekend tutto europeo quello appena concluso a Namur, in Belgio, dove la stagione è entrata nel vivo con i campionati continentali di ciclocross. Per l’Italia la spedizione è stata piuttosto proficua: a centrare la medaglia è statache mette al collo un ottimo argento tra le donne junior . In generale però gli azzurri che abbiamo visto in scena non hanno giocato a nascondino, anzi.si è piazzato al 4° posto tra gli Under23, conche concludono la prova rispettivamente 15° e 16°. Vicina al podio anche, che conclude quinta tra le professioniste, seguita poi da12a, nella gara vinta da Fem van Empel . Tra gli uomini élite il primo azzurro èche arriva a 3’33” in 12a posizione in un pazzo cross vinto da Vanthourenhout . Ma qual è il bilancio che possiamo tracciare da questa trasferta a Namur? Ce lo facciamo dire direttamente dal ct Pontoni...

Le parole del ct Pontoni

Alla vigilia dell’Europeo avevo detto che se avessimo raccolto gli stessi risultati dello scorso anno, con la squadra a disposizione, sarei stato soddisfatto. Quindi posso dire di tornare a casa col sorriso e di essere fiducioso per la parte finale di stagione. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa dopo una prima fase intensa e ricca di attività e ci prepariamo per gennaio e febbraio, in cui ci saranno le prove di Coppa del Mondo e il Mondiale. [Pontoni a Oa Sport]

Sui giovani della spedizione azzurra…

I ragazzi sono andati molto al di sotto delle aspettative, non dandomi ciò che avevo chiesto. Forse anch'io ho sbagliato qualche valutazione. È un peccato perché abbiamo impostato un bel lavoro ad inizio stagione che speravo portasse ad un altro tipo di risultati. Stefano Viezzi e Tommaso Bosio, i due ragazzi del primo anno mi hanno sorpreso: sono partiti in fondo al gruppo, ma hanno recuperato bene. Bravi in particolare sulla parte tecnica, interpretata molto bene da entrambi. Il primo ciclo si è concluso, da qui parte la seconda parte di stagione e ci saranno altre persone da chiamare in causa per il futuro

