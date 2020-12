Ciclocross

Iserbyt si rompe, van Aert fora e vince van der Poel: gli highlights di Zolder

CICLOCROSS - A Zolder vince Mathieu van der Poel che coglie il suo 4° successo in sei gare da quando è rientrato nel ciclocross. Wout van Aert si deve accontentare del 2° posto, considerando anche una caduta e una foratura. Brutto incidente per Iserbyt: nessuna frattura per il campione europeo, ma salterà diverse gare.

