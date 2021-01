Sabato 30 gennaio scatterà il 72esimo Mondiale di ciclocross, che si terrà ad Ostende in Belgio. Tutto confermato dunque, nonostante il terzo lockdown emanato dal Governo che non ha bloccato però la rassegna iridata, anche se si vedranno solo le prove élite e le prove Under 23, con la cancellazione delle prove junior. Sabato 30 gennaio ci sarà la prova élite femminile, domenica 31 gennaio invece la prova élite maschile con la classica - ormai - sfida tra van der Poel e van Aert. Non a caso, l'olandese e il belga si sono divisi le ultime 6 edizioni del Mondiale. Ci sarà anche l'Italia con i suoi campioni nazionali Gioele Bertolini e Alice Arzuffi, ma non è stato convocato Fabio Aru che, dopo la parentesi positiva nel ciclocross, ha deciso di cominciare a preparare la stagione su strada.