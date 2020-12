Anche a Boom vince la Pauwels Sauzen-Bingoal, questa volta con il campione d'Europa in carica Eli Iserbyt, parso molto più pimpante rispetto alla prova di Coppa del Mondo di sette giorni fa, quando "aveva lasciato” il successo al suo compagno di squadra Michael Vanthourenhout . Il team di Iserbyt non perde una gara, quindi, dal 24 ottobre, mentre van Aert - questa volta - si deve accontentare del 4° posto dopo due piazzamenti consecutivi sul podio . Si rivede nei 10 Pidcock e ora si attende solo Mathieu van der Poel che farà il suo ritorno ad Anversa allo Scheldecross, per la terza tappa del X2O Badkamers Trophée.

Dopo qualche giro si forma un quartetto in testa, con Iserbyt e il compagno di squadra Vanthourenhout, Aerts e Wout van Aert. Non riescono a stare al passo invece Sweeck, van der Haar e Pidckock, che comunque è cresciuto di condizione rispetto alla prova di Tabor. Iserbyt, Aerts e van Aert provano tutti un affondo per staccare il gruppo di testa, ma l'azione decisiva è quella di Iserbyt che parte in solitaria a due giri dal termine, con Vanthourenhout a controllare la situazione da dietro. Il distacco diventa importante quando Iserbyt, intanto, non perde la sua pedalata, ma - soprattutto - arrivano le cadute di van Aert e Aerts.