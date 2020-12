Ciclocross

Superprestige Boom - Vince sempre la Brand, battuta la Alvarado. Arzuffi 14a

CICLOCROSS - Quarta vittoria consecutiva per Lucinda Brand che vince anche a Boom nel duello con Carmen Alvarado. Anche se non mancano le polemiche per il pit stop della Brand che ha messo in fuorigioco la stessa Alvarado che è finita contro la bici lanciata dalla Brand. La Arzuffi è la migliore delle italiane, chiudendo al 14° posto.

