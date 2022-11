Ciclocross

Superprestige - Carmen Alvarado ritrova il gusto della vittoria, Betsema 2a, Francesca Baroni 10a: gli highlights

SUPERPRESTIGE - Grande emozione per Ceylin Alvarado che ritrova la vittoria 635 giorni dopo l'ultima volta. La crossista neerlandese, di origine dominicane, non centrava un successo dal 14 febbraio 2021, ma questa volta è lei ad alzare le braccia al cielo a Niel. Betsema si piazza al 2° posto davanti a van der Heijden, van Alphen e Cant. 10° posto per Francesca Baroni che anticipa la Bäckstedt.

00:02:20, 42 minuti fa