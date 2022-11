Ciclocross

Superprestige - La Alvarado non ci crede ancora: si commuove anche durante l'intervista

SUPERPRESTIGE - Prima si è fatta un pianto vicino alla mamma, subito dopo la vittoria, ma anche durante l'intervista post gara la crossista neerlandese non riesce a trattenere le lacrime. Non potrebbe essere altrimenti: proprio oggi la Alvarado è tornata alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno (635 giorni), periodo nel quale non riusciva più ad essere competitiva.

00:01:32, un' ora fa