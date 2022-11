Ciclocross

Superprestige - Laurens Sweeck è il più forte sulla sabbia del Jaarmarktcross: rivivi l'arrivo

SUPERPRESTIGE - Seconda vittoria stagionale per il crossista belga che conquista la seconda tappa del Superprestige. Sul circuito del Jaarmarktcross, caratteristico per il suo banco di sabbia in prossimità dell'arrivo, il corridore della Crelan ha avuto la meglio su van der Haar e sul neo Campione europeo Vanthourenhout. Un po' in difficoltà Iserbyt anche se è riuscito a piazzarsi al 4° posto.

00:00:51, 6 minuti fa