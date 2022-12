Ciclocross

Superprestige - Mathieu van der Poel, che paura! Cade, butta giù Pidcock e rischia di essere investito

SUPERPRESTIGE - Al 2° giro Mathieu van der Poel è finito per terra mentre era in testa. Il neerlandese ha fatto anche cadere Pidcock e per poco non veniva investito dagli altri crossisti che arrivavano dietro di lui.

00:01:12, un' ora fa