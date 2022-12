Ciclocross

Superprestige - Sorpresa van Alphen, ko Betsema e van Anrooij: gli highlights di Boom

SUPERPRESTIGE - Non ci sono Pieterse e van Empel che si dedicheranno alla Coppa del Mondo, la prossima tappa sarà ad Anversa, c'è però la van Anrooij. Nonostante questo vince la van Alphen alla sua prima vittoria in una corsa maggiore. L'olandese della 777 batte in volata la connazionale Betsema.

00:02:18, 12 minuti fa