Ciclocross

Superprestige - Sweeck è di un'altra categoria: vince anche a Merksplas, gli highlights

SUPERPRESTIGE - Terza vittoria consecutiva per Laurens Sweeck che vince anche a Merksplas, conquistando il secondo successo consecutivo nel circuito del Superpresige che lo proietta in testa alla classifica generale a +3 su van der Haar e a +5 su Iserbyt. Intanto fa il suo debutto Tom Pidcock, ma il Campione del mondo non va oltre il 7° posto.

00:02:00, 7 minuti fa