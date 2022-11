Ciclocross

Superprestige - Sweeck resta in bici, van der Haar va a piedi sulla sabbia: ecco dove il belga ha vinto la corsa

SUPERPRESTIGE - Come successo alle donne, anche per gli uomini il punto decisivo sul tracciato di Jaarmarktcross è stato il banco di sabbia. Il testa a testa tra Sweeck e van der Haar ha visto il belga trionfare: Sweeck, nonostante non sia stato perfetto, è riuscito a restare in bici mentre van der Haar è stato costretto a scendere a terra perdendo secondi preziosissimi all'ultimo giro.

00:00:51, 11 minuti fa